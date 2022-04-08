RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе

Гендиректор RuTube Моисеев сообщил о планах лицензировать зарубежный контент на платформе

Российский видеохостинг RuTube будет лицензировать зарубежный контент на платформе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора площадки и заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Александра Моисеева.

«Мы планируем лицензировать зарубежный контент на RuTube», — сообщил Моисеев о планах администрации платформы.

По словам гендиректора RuTube, владельцы иностранного контента готовы к сотрудничеству. «Но важно, чтобы они при этом понимали правила игры, так как для нас первостепенно законодательство РФ, и условия сотрудничества не должны ему противоречить», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил будущее площадки RuTube. Он отметил, что платформа будет финансироваться и станет еще удобнее в использовании. Песков также добавил, что возникшие проблемы площадки обусловлены чрезмерной нагрузкой, когда в свете блокировки социальных сетей пользователи массово решили воспользоваться платформой в один момент.