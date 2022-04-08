Россиянам предложили замену сахару

Диетолог Евгений Арзамасцев назвал гречку и кускус лучшей заменой сладкому

Диетолог Евгений Арзамасцев назвал лучшую замену сладкому и рассказал, как перестать испытывать сахарную ломку. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист предложил россиянам, которые решили отказаться от сахара, добавить в рацион на ежедневной основе больше сложных углеводов. Их источниками могут быть, например, гречка, киноа, булгур и кускус.

Арзамасцев отмечает, что, садясь на диету, люди полностью отказывается от простых углеводов, забывая при этом о сложных, которые полезнее и тоже дают энергию. «Организму не хватает энергии. Именно поэтому, так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на сахар», — объяснил диетолог.

Специалист рекомендовал обратить внимание на пищу с содержанием хрома. По словам Арзамасцева, его недостаток влияет на тропность инсулина к глюкозе. «Чем меньше хрома, тем медленнее клетки получают сахар. Поэтому хром мы должны потреблять в достаточном количестве», — отметил он. Диетолог добавил, что большое количество хрома содержится в сыре, рыбе и мясных продуктах.

Арзамасцев считает, что чаще всего желание есть сладкое возникает из-за стресса. Поэтому он советует употреблять продукты с содержанием магния и витамина B6. Например, раз в неделю включать в рацион говяжью печень, которая поможет укрепить нервную систему и уменьшит уровень стресса.

Кофе или чай также могут спровоцировать желание съесть сладкое, так как эти напитки часто пьют вместе со сладостями. «Если человек морально готов отказаться от сладких продуктов, то чай или кофе в определенных количествах ему не навредят. Но если он четко понимает, что отказаться от конфет или сладких булочек не получится, тогда лучше перестать употреблять эти напитки», — говорит Арзамасцев.

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