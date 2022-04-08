Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Старый пес сбежал от хозяина и вернулся с пугающей запиской

The Sun: в Квинсленде больной пес вернулся домой с запиской, текст которой напугал хозяина

Фото: Shutterstock

В австралийском штате Квинсленд старый больной пес сбежал от хозяина и вернулся домой с пугающей запиской. Об этом сообщает The Sun.

Крис Моррис рассказал, что его 14-летний пес по кличке Багдад любит в одиночку гулять по набережной, но потом всегда возвращается домой. С возрастом у животного развились доброкачественные опухоли на животе, но ветеринары отказались их вырезать, поскольку собака очень старая и может не пережить операцию. Вместо этого они прописали лекарства, которые позволяют ей не чувствовать боль.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта

Однажды пес вернулся с прогулки со вставленной в ошейник запиской, текст которой гласил: «Пожалуйста, отведите свою собаку к ветеринару. Если что, я знаю, где вы живете». Моррис признался, что послание его одновременно возмутило и напугало. Он поспешил оправдаться и объяснить, что пес получает необходимый уход.

Ранее стало известно, что в Великобритании женщина нашла трогательную записку от незнакомки под ручкой двери автомобиля. В тексте были слова поддержки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации
Уровень доверия Путину среди россиян вырос
Грузия ответила на обвинения в причастности к контрабанде из России
В США заявили о неэффективности санкций против России
Назван способ перестать заедать стресс
Кремль отреагировал на отказ Европы от российского угля
В Москве завершилась церемония прощания с Жириновским
Старый пес сбежал от хозяина и вернулся с пугающей запиской
Курс евро опустился до минимума с лета 2020 года
Российская чемпионка по шашкам прокомментировала исключение из мирового рейтинга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.