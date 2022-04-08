Старый пес сбежал от хозяина и вернулся с пугающей запиской

The Sun: в Квинсленде больной пес вернулся домой с запиской, текст которой напугал хозяина

В австралийском штате Квинсленд старый больной пес сбежал от хозяина и вернулся домой с пугающей запиской. Об этом сообщает The Sun.

Крис Моррис рассказал, что его 14-летний пес по кличке Багдад любит в одиночку гулять по набережной, но потом всегда возвращается домой. С возрастом у животного развились доброкачественные опухоли на животе, но ветеринары отказались их вырезать, поскольку собака очень старая и может не пережить операцию. Вместо этого они прописали лекарства, которые позволяют ей не чувствовать боль.

Однажды пес вернулся с прогулки со вставленной в ошейник запиской, текст которой гласил: «Пожалуйста, отведите свою собаку к ветеринару. Если что, я знаю, где вы живете». Моррис признался, что послание его одновременно возмутило и напугало. Он поспешил оправдаться и объяснить, что пес получает необходимый уход.

Ранее стало известно, что в Великобритании женщина нашла трогательную записку от незнакомки под ручкой двери автомобиля. В тексте были слова поддержки.