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В Кабардино-Балкарии отметили Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья, который празднуется 7 апреля, отметили в Кабардино-Балкарии

Кадр: Вести КБР / YouTube

Всемирный день здоровья, который ежегодно празднуется 7 апреля, отметили в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, около 500 жителей республики собрались у центрального входа в Атажукинский парк в городе Нальчик, чтобы отправиться на праздничную прогулку. При этом перед стартом горожанам провели разминку именитые спортсмены. Отмечается, что в числе участников были общественные деятели, представители власти и молодежь.

Согласно материалу, общая протяженность пути, который пролегал от входа в Атажукинский парк до Курортного зала и обратно, составила восемь километров. Известно, что на протяжении всего маршрута дежурили студенты медицинского факультета КБГУ, которые оказывали помощь нуждающимся и раздавали воду участникам прогулки.

В то же время в Баксане в рамках Всемирного дня здоровья врачи Центральной больницы организовали выездной прием в городском парке. После этого медики и другие желающие отправились на прогулку вокруг озера, где также приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната и армрестлингу. Вдобавок горожане высадили 10 саженцев красного дуба.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители завершили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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