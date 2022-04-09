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Легионер «Динамо» рассказал о неправильных представлениях о России за границей

Легионер «Динамо» Клинтон Н’Жи назвал Россию одной из самых красивых стран мира

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Легионер «Динамо» Клинтон Н’Жи рассказал о неправильных представлениях о России за границей. Об этом сообщает Sport24.

Камерунец признался, что старается доносить объективную точку зрения и разрушать стереотипы о России: например, о постоянных холодах. Кроме того, Н'Жи назвал Россию одной из самых красивых стран мира.

Форвард «Динамо» отдельно упомянул, что часто встречал одобрение президента России Владимира Путина за рубежом. «Людям в Африке, Камеруне и Европе нравится, как он управляет страной», — добавил он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Н’Жи провел 16 матчей и не отметился результативными действиями. Он начал выступления за бело-голубых в 2019-м и забил за команду четыре гола.

Н’Жи известен по выступлениям за «Марсель» и «Тоттенхэм Хотспур». Профессиональная карьера камерунца началась в «Лионе».

Николай Костюков
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