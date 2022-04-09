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Российский экономист рассказал о провоцируемом США кризисе в ЕC

Экономист Хазин заявил о провокации США и Британией кризиса в Европе для оттока капитала

Фото: Shutterstock

Российский экономист и политолог Михаил Хазин рассказал о провоцируемом США и Великобританией кризисе в ЕС. Его слова приводит «Украина.ру».

По словам эксперта, США и Великобритания провоцируют Евросоюз на то, чтобы он вводил экономически невыгодные для себя санкции, рассчитывая на мощный отток капитала из ЕС в США. Хазин отметил, что за счет экономического уничтожения Евросоюза Вашингтон оттянет время кризиса в стране до выборов или до ноября.

«Не забудем, уже три миллиона сбежало "защитников вольной Украины", 1,5 миллиона — только в Польшу. Польша уже воет, уже Германия начала выть. Я думаю, что еще миллиона два с половиной сбежит. Ну, скатертью дорога. Они выбрали свободу», — высказался экономист.

По мнению политолога, в сложившихся условиях России необходимо перестроить экономику и обеспечить новый инвестиционный процесс.

Ранее в апреле власти России оценили траты на борьбу с кризисом. Объем перераспределения средств внутри бюджета на борьбу с кризисом оценивается властями в полтриллиона рублей, а всего на антикризисный план нужно более триллиона, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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Таисия Косинцева
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