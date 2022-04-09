Украинский военнопленный назвал имена проваливших эвакуацию «Азова» из Мариуполя

Украинский военнопленный раскрыл данные о проваливших эвакуацию «Азова» из Мариуполя

Пленный украинский военный Иван Гавриленко назвал имена военнослужащих, проваливших попытку спасти главарей «Азова» из Мариуполя, пишет РИА Новости.

Стрелок Гавриленко, входивший в ту же группу, во время допроса раскрыл данные лиц, которые должны были спасти из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», и чей вертолет Ми-8 был сбит утром во вторник, 5 апреля.

Военный летел на одном из Ми-8 на помощь азовцам из Днепропетровска, однако вертолет был сбит. Гавриленко выжил и попал в госпиталь в Мелитополе. Он уточнил, что военных было четверо. Командовал группой офицер Назар Боровицкий. В состав группы входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский, а также летчики. В состав экипажа — подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан.

Бурлаков объяснил, что попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась, поскольку была плохо организована.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах.