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Украинские военные поблагодарили россиян за спасение из сбитого Ми-8

Украинские военные поблагодарили российских военнослужащих за спасение при крушении Ми-8

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Украинские военные поблагодарили российских военнослужащих, которые спасли их при крушении сбитого вертолета Ми-8, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка «Азов». Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего... Не дали умереть», — заявил стрелок Иван Гавриленко.

Борттехник капитан Дмитрий Бурлаков на момент поступления в госпиталь находился в тяжелом состоянии, однако ему оказали квалифицированную помощь, и в настоящий момент его состояние стабильное. При этом Гавриленко, то у него были диагностированы многочисленные осколочные ранения и большие ожоги — 55-60 процентов.

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«В настоящее время врачи борются за его жизнь, оказывается вся необходимая медицинская квалифицированная помощь, состояние стабилизируется», — сообщил госпитальный врач.

Ранее Бурлаков рассказал, что попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась, поскольку была плохо организована. «Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — признался он, добавив, что никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.

5 апреля Минобороны РФ сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах. По данным оборонного ведомства, Ми-8 направлялись для эвакуации главарей батальона «Азов». Они пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря.

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Марина Совина
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