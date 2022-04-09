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Россия заявила о совершении всего возможного для мира в Донбассе

Посол России в США Антонов: Москва делает все возможное для прекращения боевых действий
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek, что Москва делает все возможное в рамках переговорного процесса с Киевом для скорейшего прекращения боевых действий.

«Россия делает все возможное для того, чтобы путем переговоров добиться скорого прекращения конфронтации, восстановления мира в Донбассе и возвращения всех народов Украины к мирной жизни», — сказал посол.

По словам Антонова, принципиальная позиция России относительно урегулирования конфликта четко обозначена. Он отметил, что это включает в себя требование безусловного учета интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Антонов заявил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Он отметил, что Россия предупреждает, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против Москвы. Антонов добавил, что они «могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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