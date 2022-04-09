Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России опровергли общение грибов друг с другом

Ведущий инженер биологического факультета МГУ Дьяков опроверг общение грибов друг с другом

Фото: Shutterstock

Грибы не могут общаться друг с другом, опроверг исследование британских ученых в беседе с с радиостанцией «Говорит Москва» ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова Максим Дьяков.

«Как могут существа без нервной системы алфавит составить? Бред какой-то полный. Настолько идиотство, что дальше некуда. Давайте еще [скажем], что инфузории-туфельки беседуют, придумаем ещё что-нибудь такое из этой серии. Как существа без нервной системы, без ничего вообще могут слова, буквы? Обезьяна не может даже, а тут грибы. Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать — поющая тыква, романс поющая», — сказал специалист.

Таким образом Дьяков прокомментировал исследование микологов из Университета Западной Англии (Великобритания), которые зафиксировали, что грибы способны общаться друг с другом с помощью электрических импульсов. Согласно соавтору исследования, профессору Эндрю Адамацки, у грибов есть собственный язык, который содержит до 50 слов.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая

В апреле 2021 года ученые Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили древнейшее многоклеточное существо. Возраст остатков микроскопического организма достигает одного миллиарда лет. По мнению ученых это могла быть промежуточная форма между одноклеточными и многоклеточными формами жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности дальнейших переговоров с Россией
Девушка избавилась от пухлых губ и осталась с раздутым лицом после процедуры
В России опровергли общение грибов друг с другом
Олимпийский чемпион из Австрии назвал катастрофой отстранение россиян
Бузова призналась в любви к сосискам в Шереметьево
В Госдуме высказались о возможной блокировке YouTube в России
Япония исключила украинский нацбатальон «Азов» из списка террористов
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с канала Госдумы
Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в стране
В Москве избили популярную тиктокершу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.