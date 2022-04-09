Гинцбург рассказал о возможном названии назальной вакцины от коронавируса
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина от коронавируса, сообщает РИА Новости
Гинцбург допустил, что назальную вакцину от COVID-19 назовут «Спутником Н», где «Н» означает «назальный».
«Надо ее переименовать в "Спутник Н", согласен», — ответил глава НИЦ на предложение корреспондента РИА Новости назвать вакцину таким образом.
Ранее Гинцбург рассказал о доступности назальной вакцины от коронавируса. Он объяснил, что это зависит от одноразовых насадок для введения препарата.
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. В ее исследовании участвовал президент Владимир Путин. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. Повторную вакцину назальной вакциной можно проводить раз в полгода.