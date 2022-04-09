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Девушка избавилась от пухлых губ и осталась с раздутым лицом после процедуры

Блогерша удалила филлеры из губ с помощью гиалуронидазы и показала результат

Фото: @syddyliciousxoxo / Tiktok

Девушка удалила филлеры гиалуроновой кислоты из губ и показала результат процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом syddyliciousxoxo объяснила, что решила избавиться от филлеров с помощью гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты.

Так, девушка засняла себя после процедуры она показала результат удаления филлеров из губ. В ролике видно, что после инъекций ее губы и лицо стали распухшими. Далее блогерша продолжила съемку и продемонстрировала, как спустя несколько дней ее губы раздулись еще больше. Она отметила, что такая реакция связана с аллергией на гиалуронидазу.

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«Представьте, что вы пришли на уменьшение губ, и после процедуры они увеличиваются в 10 раз», — подписала юзерша пост, ставший вирусным и набравший 51,2 тысячи просмотров. Пользователи сети поддержали героиню ролика в комментариях к публикации.

«Не переживай, это всего лишь отек!», «Я тоже сталкивалась с такой реакцией, поверь, это скоро пройдет», «Не стоит волноваться, это нормальная реакция на гиалуронидазу!», «Твои губы скоро уменьшатся, подожди немного!», «Зато через пару дней ты станешь еще красивее!» — писали они.

Ранее в апреле девушка увеличила губы и осталась с внешностью птицы из игры Flappy Bird. Блогерша Мария с никнеймом giiimarieee1 объяснила, что решила «улучшить» свою внешность и ввела инъекции гиалуроновой кислоты у косметолога. В ролике видно, что после процедуры ее губы распухли и значительно увеличились в размере.

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Таисия Косинцева
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