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Стало известно о просьбе Украины к Германии о передаче артиллерийских установок

Welt: Украина попросила Германию поставить ей 100 самоходных артиллерийских установок

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украина обратилась к Германии с запросом о передаче 100 самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в украинской администрации.

По данным немецкого издания, Киев попросил поставить ему уже имеющиеся в немецкой армии САУ Panzerhaubitze 2000 на 1,7 миллиарда евро. В качестве альтернативы предлагается поставка гаубиц на колесном ходу Boxer за 1,2 миллиарда евро. Отмечается, что, согласно плану киевских властей, в ближайшее время ФРГ передаст Украине САУ, а немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann возьмет на себя обязательство по производству новой техники для армии Германии взамен переданной.

При этом концерн сможет поставить новые единицы военной техники только через 30 месяцев после подписания контракта, то есть в середине 2024 года. Завершить поставку он сможет только ближе к 2027 году, пишет Welt.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин достиг предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера. «Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — сказала она.

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Марина Совина
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