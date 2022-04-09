Сенатор увидела кризис Евросоюза после слов Борреля по Украине

Сенатор Ковитиди заявила, что слова Борреля свидетельствуют о глубочайшем кризисе в ЕС

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди увидела кризис Евросоюза после слов главы верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по ситуации на Украине. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению Ковитиди, подобное высказывание свидетельствует о «глубочайшем кризисе политической власти организации». Она заявила, что такая позиция не согласуется с основополагающими демократическими принципами, которые закреплены в уставных документах Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил он. После этого спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости отправить Борреля в отставку.