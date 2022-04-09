Собчак осудила Сабурова за страх высказываться о политике

Ксения Собчак осудила комика с ТНТ Нурлана Сабурова за страх высказываться о политике

Журналистка Ксения Собчак осудила популярного комика с ТНТ Нурлана Сабурова за страх высказываться о политике. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Легко быть крутым когда чморишь впятером Ивлееву», — заявила Собчак, ссылаясь на популярное YouTube-шоу «Что было дальше?», ведущим которого Сабуров является. Этой фразой она прокомментировала видео с выступления комика в Лос-Анджелесе, в ходе которого один из зрителей обратился к нему и попросил высказаться о ситуации в мире. Журналистка также подчеркнула, что Сабуров якобы долго «не слышал» вопросов из зала по поводу его отношения к спецоперации.

Юморист в свою очередь объяснил зрителям молчание страхом говорить на политические темы. «Да, так и есть, братан, у меня есть семья. Вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи, вы кого из меня делаете?» — ответил он.

Ранее Сабуров рассказал журналу Esquire о своих карьерных планах в США. Тогда он заявил, что будет давать концерты только на русском, поскольку ему мешает языковой барьер. Комик также пояснил, что у него нет цели добиться успеха в Америке, однако он не исключил такую возможность в будущем.