В Германии назвали еще одно последствие отказа от российского газа

Das Erste: из-за отказа от газа из России может пострадать стекольная промышленность в ФРГ

Стекольную промышленность в Германии могут ожидать серьезные нарушения в цепочке поставок, если правительство примет решение отказаться от импорта газа из России. О таком последствии пишет Das Erste.

Достаточное количество газа нужно для поддержания температуры в плавильных котлах. Сырье должно нагреваться при 1600 градусах по Цельсию — такая температура должна держаться круглосуточно. Управляющий директор компании Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) Торстен Шретер отметил, что процесс плавки останавливается только один раз. Причиной для такой остановки он назвал восстановление печи.

Шретер добавил, что на протяжении 15 лет большое количество энергии обеспечивалось за счет российского газа. По его словам, завод технически невозможно сразу перевести на уголь или нефть. Кроме того, Германия поддержала отказ Европы от российского угля. Однако Шретер заявил, что в долгосрочной перспективе планируется перейти на водород.

«Мы являемся единственным производителем структурированного солнечного стекла в Европе, от нас зависит вся солнечная индустрия (GMB производит стекла для солнечных электростанций и теплиц — прим. «Ленты.ру»). Прекращение деятельности нашей компании также будет означать конец европейского производства модулей на очень долгий период времени», — заявил управляющий GMB.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на натянутые отношения с Россией. По ее мнению, возможность реализации введения эмбарго повысило бы цену продолжения экономического конфликта между Россией и Европой.