В Китае отметили смелость Вучича после признания угроз от Запада

GT: президент Сербии Вучич проявил смелость после признания угроз в ООН от Запада

Президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, признав, что его страна проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении нее самой. Об этом пишет китайская газета Global Times (GT).

Как отметила газета, Вучичу хватило смелости, чтобы заявить об угрозах и давлении, с которым столкнулась его страна со стороны Запада. «Но сколько еще из 93 стран, проголосовавших за, сделали это под принуждением Запада, и сколько не решилось высказаться?»,— задалась вопросом GT.

Автор статьи подчеркнул, что после начала военной операции на Украине Белград подвергается сильному давлению западных стран, которые пытаются заставить Сербию у присоединиться к осуждению и санкциям против Москвы. При этом, по мнению публициста, в качестве инструмента давления может использоваться вопрос вступления Сербии в Евросоюз.

«В крайних случаях ЕС может даже сократить финансовую поддержку Сербии», — говорится в материале. Также таким рычагом, вероятно, станет отход ЕС от принципа решения вопроса Косово дипломатическим путем, заключил журналист.

Ранее Сербия проголосовала за выход России из СПЧ. Вучич объяснил, что причиной тому стал шантаж Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что ЕС считает это необходимостью.