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Италия выступила против военного участия НАТО в конфликте на Украине

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что идет мировая война «не в военном плане»
Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо . Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна будет выступать против военного участия НАТО в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, вмешательство Североатлантического альянса приведет к мировой войне. При этом глава итальянского МИД добавил, что в настоящее время уже идет мировая война, «но не в военном плане».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе.

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Ксения Назарова
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