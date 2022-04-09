Италия выступила против военного участия НАТО в конфликте на Украине

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что идет мировая война «не в военном плане»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна будет выступать против военного участия НАТО в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, вмешательство Североатлантического альянса приведет к мировой войне. При этом глава итальянского МИД добавил, что в настоящее время уже идет мировая война, «но не в военном плане».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе.