Захарова заявила о превращении ЕС в «экономический отдел» НАТО

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Евросоюз стал экономическим отделом НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который высказался в соцсетях в пользу военного решения конфликта на Украине. Комментируя его слова, российский дипломат заявила в своем Telegram-канале, что Евросоюз превратился в экономический отдел НАТО.

В своей публикации, вызвавшей критику со стороны представителя МИД, Боррель заявил, что «война должна быть выиграна на поле боя» и напомнил о выделенных в прошлом месяце дополнительных 500 миллионах евро на покупки оружия Украине.

«Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — отметила Захарова, оценивая заявление Борреля.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ЕС не прекратит ужесточение антироссийских санкций до тех пор, пока Москва не остановит военную операцию на Украине. «Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится. Сейчас мы приняли новый пакет санкций. Он не будет последним», — заверил он.