Россиянам назвали подходящее для замены шин на летние время

Доцент МАДИ Зиманов: при потеплении до пяти градусов резину пора менять на летнюю

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервиc» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов назвал россиянам подходящее для замены шин на летние время. Его слова передает агентство «Прайм».

Зиманов объяснил, что зимнюю резину пора снимать, если на улице потеплело до пяти градусов. По его словам, практически каждый градус повышения температуры выше плюс пяти градусов увеличивает износ примерно на десять процентов. Он подчеркнул, что это относится к шинам без шипов. В случае использования шипованной резины «переобуваться» следует раньше — она нужна только если на дорогах лежит лед. На асфальте тормозной путь на таких шинах увеличивается, контакт шипов с асфальтом приводит к тому, что они вылетают, выскакивают из резины и ухудшают последующие тормозные свойства.

Эксперт также напомнил о правилах хранения шин и рекомендовал класть их в места, изолированные от прямых солнечных лучей. Так, хранящаяся на резины на балконе резина испортится очень быстро. «Можно хранить в гараже, также сейчас станции технического обслуживания предлагают услуги по хранению шин. Если вы меняете шины вместе с дисками, желательно, чтобы шины хранились в горизонтальном положении, если шины без дисков, можно и в стоячем положении», — пояснил Зиманов.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Лентой.ру» рекомендовал автоводителям заранее купить зимний комплект покрышек, если уже сейчас ясно, что это придется сделать осенью. По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, что произойдет на рынке автомобильных шин в ближайшие месяцы. Он отметил, что, несмотря на заявление ряда производителей о приостановке работы в России, их летних шин еще должно быть достаточно в продаже