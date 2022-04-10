В Госдуме назвали дикостью слова Борреля о конфликте на Украине

Депутат Шеремет назвал дикостью слова Борреля о решении конфликта на Украине военным путем

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за разрешение конфликта на Украине военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, складывается ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Депутат подчеркнул, что в своих заявлениях они докатились до дикости и безумия. При этом он предупредил, что, если европейские политики будут подливать масла в огонь на Украине, то рано или поздно это пламя дойдет и до них. Направленная против России недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных государств, добавил парламентарий.

Помимо этого, Шеремет рассказал, что ЕС вместе с НАТО пытаются превратить Украину в «черную зону» и втянуть Россию в длительный конфликт. Он также объяснил, что Запад использует украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал Евросоюз к немедленной отставке главы дипломатической службы. Володин сослался на слова главы евродипломатии о спецоперации на Украине — он впервые в истории ЕС заявил, что конфликт должен быть разрешен «на поле боя». Спикер Госдумы подчеркнул, что задача Борреля — искать решение проблемы дипломатическим путем, и счел его слова недопустимыми. «Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — резюмировал он.

