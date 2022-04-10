Володин призвал Евросоюз отправить в отставку Борреля

Спикер Госдумы Володин призвал Евросоюз к немедленной отставке Борреля

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал Евросоюз (ЕС) к немедленной отставке главы дипломатической службы Жозепа Борреля. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Володин сослался на слова главы евродипломатии о спецоперации на Украине — он впервые в истории ЕС заявил, что конфликт должен быть разрешен «на поле боя». Спикер Госдумы подчеркнул, что задача Борреля — искать решение проблемы дипломатическим путем, и счел его слова недопустимыми. «Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — резюмировал он.

Неожиданное высказывание

Неожиданное высказывание Борреля, спровоцировавшее призыв отправить его в отставку, появилось на его странице в Twitter 9 апреля после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта война должна быть выиграна на поле боя Жозеп Боррель глава дипломатической службы ЕС

Боррель также напомнил о дополнительно выделенных 500 миллионах евро (40,8 миллиарда рублей) на покупки оружия Украине, которое «будет подобрано под украинские потребности». Кроме того, он подчеркнул, что ЕС планирует новые санкции в отношении Москвы, которые обсудит на плановой встрече глав МИД Евросоюза 11 апреля.

На высказывание главы евродипломатии также отреагировала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, подобное высказывание свидетельствует о «глубочайшем кризисе политической власти организации». Она заявила, что такая позиция не согласуется с основополагающими демократическими принципами, которые закреплены в уставных документах Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Визиты в Киев

Боррель опубликовал ряд сообщений о помощи Украине после своего визита в Киев вместе с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры политиков прошли перед донорским мероприятием в Варшаве.

Во время визита стало известно, что ЕС рассмотрит заявку Украины на членство в организации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ее приезд призван поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС. «Наша цель — представить заявку Украины в совет этим летом», — пояснила она.

Позднее в Киев приехал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига. Визит британского премьера в украинскую столицу до этого нигде не анонсировался. Сибига также опубликовал в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) снимок, на котором Джонсон и Зеленский проводят встречу тет-а-тет.

По информации СМИ, Джонсон пообещал главе Украины еженедельно вводить новые санкции против России. «Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов — мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы», — подчеркнул премьер.

Он также пообещал, что Лондон и другие зарубежные партнеры Украины будут поставлять ей технологии, ноу-хау и разведывательную информацию, чтобы страна «никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом». Более того, президенты договорились, что Великобритания передаст Украине бронетехнику и новые противокорабельные ракетные комплексы. Вооружение станет дополнением к обещанной ранее военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов.

Возможность переговоров

Несмотря на высказывания Запада и военную помощь Украине, Зеленский продолжает настаивать на переговорах с Россией. Так, в интервью немецкому изданию Bild он заявил, что все еще рассчитывает на мирное урегулирование конфликта. «Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он, высказавшись о возможности дальнейшего диалога с Москвой.

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в стремлении сорвать переговоры по мирному соглашению. По его словам, тот факт, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в Стамбуле, показывает, что Киев стремится не урегулировать, а затянуть конфликт.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева в Стамбуле состоялись 29 марта при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.