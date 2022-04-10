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В Крыму рассказали о распространяемых Украиной фальшивых сообщениях

Представитель Крыма Крючков: сообщения о минировании Крымского моста — фальшивка Украины

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что сообщения о якобы имевшем место минировании Крымского моста являются фальшивкой с Украины, которая направлена на создание паники. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, по мессенджерам полуострова идет рассылка якобы от МЧС России с заявлениями о минировании моста и других дорог, отсутствии безопасных путей выезда из Крыма, а также с призывами не выходить из дома и никуда не выезжать на машинах. Крючков подчеркнул, что никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет.

Помимо этого, он отметил, что подобная информация распространяется с «левых» аккаунтов, которые никак не относятся к МЧС. «Это очередной фейк украинских "диванных вояк" и центра информационно-психологических операций, рассчитанный на эмоциональное восприятие. Ничего общего с действительностью он не имеет», — добавил представитель Крыма.

Ранее сотрудники ФСБ на границе в Крыму задержали бойца украинского нацбатальона, который собирался въехать на территорию полуострова. Его заподозрили в возможном участии в батальоне имени Номана Челебиджихана — украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ). В ведомстве пояснили, что мужчину 1988 года рождения задержали при попытке въезда в пункте пропуска «Джанкой». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

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Марина Совина
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