В Финляндии предложили изменить правила фигурного катания из-за Валиевой

Финский юрист Тарасти предложил отстранять тренеров несовершеннолетних из-за Валиевой

Финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) изменить правила фигурного катания из-за допингового скандала с участием россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит Helsingin Sanomat.

Тарасти посчитал, что необходимо отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на допинге. «Важно понять, что входит в обязанности тренера. Несовершеннолетний может и не понимать, что ему дают, и обычно не может достать определенные вещества — как в случае с Валиевой и лекарствами для улучшения работы сердца», — заявил он.

31 марта партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук рассказал о возможном наказании для Валиевой. Юрист заявил, что, если вина фигуристки будет доказана, ей может грозить до четырех лет дисквалификации. При этом он подчеркнул, что случаи наказания несовершеннолетних спортсменов не очень распространены.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба, взятая на чемпионате России, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве Олимпиады, где Валиева заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.