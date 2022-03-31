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Юрист рассказал о возможном наказании для Валиевой по делу о допинге

Юрист Андрей Тимчук заявил, что Камиле Валиевой могут грозить четыре года дисквалификации
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в комментарии «Ленте.ру» рассказал о возможном наказании для российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой от декабря 2021 года дала положительный результат на препарат триметазидин.

«Если будет доказано, что спортсменка принимала запрещенное вещество намеренно, ей может грозить до четырех лет дисквалификации. Но на практике случаи, когда несовершеннолетним спортсменам назначают такое наказание, не очень распространены», — заявил юрист. Он подчеркнул, что несовершеннолетние, в отличие от взрослых спортсменов, не обязаны объяснять, как вещество попало в их организм.

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По словам специалиста, также может быть вынесено предупреждение или назначена дисквалификация сроком до двух лет в зависимости от степени вины. «Степень вины определяется даже при ненамеренном приеме», — пояснил Тимчук.

25 марта о допинговом скандале с участием Валиевой высказался хореограф Илья Авербух. Он призвал жестко разобраться в обстоятельствах произошедшего и подчеркнул, что это необходимо сделать ради самой фигуристки, поскольку дело сказалось на ней и ее результате.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба, взятая на чемпионате России, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве Олимпиады, где Валиева заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Андрей Стрельцов
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