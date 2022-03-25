Авербух призвал жестко разобраться с делом о допинге Валиевой и заявил о ее невиновности

Хореограф Илья Авербух высказался о допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «Начало».

«Камила в осознанном варианте не могла пить какой-то препарат, который бы дал такую историю. В этом я абсолютно уверен, в ее невиновности, как и в невиновности Этери Тутберидзе», — заявил он. Авербух призвал жестко разобраться, как это могло произойти. Он подчеркнул, что это необходимо сделать ради самой Валиевой, поскольку дело сказалось на ней и ее результате.

Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал скандал с Валиевой дикой случайностью. Он добавил, что надеется на справедливый результат расследования.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве на Играх, где Валиева заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.