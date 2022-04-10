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США отказались передавать Украине истребители через базу Германии

Джейк Салливан заявил, что США не будут передавать Киеву истребители МиГ-29 через базу ФРГ
Джейк Салливан

Джейк Салливан . Фото: Leah Millis / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отказывается передавать Киеву истребители советского производства через территорию ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NBC.

«Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что власти США передадут Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в качестве замены переданным Украине С-300 российского производства. В Минобороны отметили, что речь идет о «наилучших» ЗРК последней модификации (PAC 3), которые предоставят стране «несравнимо более высокую степень защиты».

Марина Совина
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