Кандидат на пост президента Южной Осетии объявил о своем лидерстве

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев объявил о лидерстве на выборах президента Южной Осетии

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев объявил о своем лидерстве на выборах президента Южной Осетии. Он заявил об этом в воскресенье, 10 апреля, на центральной площади столицы республики, передает корреспондент ТАСС.

«Согласно протоколам, мы выигрываем. Практически по всем участкам динамика одинаковая», — сказал он.

Однако кандидат не стал уточнять, ожидает ли он победы в первом туре. По его словам, надо дождаться «результатов со всех участков».

Выборы прошли более чем на 70 избирательных участках Южной Осетии. Явка составила более 50 процентов избирателей. Голосование признано состоявшимся, вечером 10 апреля начался подсчет голосов избирателей.

На пост главы было выдвинуто пять претендентов, в том числе нынешний, четвертый по счету президент республики Анатолий Бибилов. Среди кандидатов также числились лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав Российской Федерации. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум.