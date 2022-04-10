Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Пережившая пожар Хлебникова рассказала о своем состоянии

Пострадавшая в пожаре певица Марина Хлебникова перенесла пересадку кожи

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Пережившая пожар российская певица Марина Хлебникова впервые после выписки из больницы снялась в телепередаче, где пела и танцевала, а также поделилась последними новостями из жизни. Об этом сообщает KP.RU.

56-летняя артистка поблагодарила врачей и сотрудников МЧС, которые спасли ее из огня, и рассказала о своем состоянии.

«Плохо было сначала, честно скажу... В реанимации очнулась в первые же сутки… Не было никаких 70 процентов ожогов. Семь процентов у меня поражения кожи. Были сильно пораженные участки кожи. Пересадка кожи как раз на ноге — она мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать», — поделилась Хлебникова.

Пожар в квартире певицы произошел 18 ноября 2021 года. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в ожоговое отделение НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. До 5 декабря Хлебникова находилась в реанимации, потом ее перевели в ожоговое отделение, выписали только после новогодних праздников.

В январе сообщалось, что артистка планирует записать два новых трека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили временно прекратить поставлять газ в Европу
Овечкин обошел Ягра по количеству голов в НХЛ
Британия оказалась не готова к притоку беженцев с Украины
Сербия рассказала о долгих переговорах о покупке истребителей с Францией
Глава UFC заявил о судейской ошибке в поединке между Яном и Стерлингом
В Подмосковье курьер напал с ножом на женщину
Уничтожение бронированной техники ВСУ с российских Ка-52 показали на видео
Бывших офицеров НАТО удивила тактика спецоперации России на Украине
Пережившая пожар Хлебникова рассказала о своем состоянии
Названо условие для снижения цен на технику и продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.