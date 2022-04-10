Пережившая пожар Хлебникова рассказала о своем состоянии

Пострадавшая в пожаре певица Марина Хлебникова перенесла пересадку кожи

Пережившая пожар российская певица Марина Хлебникова впервые после выписки из больницы снялась в телепередаче, где пела и танцевала, а также поделилась последними новостями из жизни. Об этом сообщает KP.RU.

56-летняя артистка поблагодарила врачей и сотрудников МЧС, которые спасли ее из огня, и рассказала о своем состоянии.

«Плохо было сначала, честно скажу... В реанимации очнулась в первые же сутки… Не было никаких 70 процентов ожогов. Семь процентов у меня поражения кожи. Были сильно пораженные участки кожи. Пересадка кожи как раз на ноге — она мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать», — поделилась Хлебникова.

Пожар в квартире певицы произошел 18 ноября 2021 года. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в ожоговое отделение НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. До 5 декабря Хлебникова находилась в реанимации, потом ее перевели в ожоговое отделение, выписали только после новогодних праздников.

В январе сообщалось, что артистка планирует записать два новых трека.