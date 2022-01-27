Пережившая пожар Марина Хлебникова заявила о записи новых песен

Российская певица Марина Хлебникова рассказала о жизни после пережитого пожара и госпитализации, передает StarHit со ссылкой на прямой эфир радио «Ретро FM».

47-летняя артистка призналась, что старается быть позитивной, чтобы быстрее выздороветь. «И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. А вот работать пока точно не смогу», — уточнила она. Хлебникова уточнила, что попробовала поработать в студии — голос и связки в хорошем состоянии.

Певица планирует записать два новых трека. Она отметила, что сначала они выйдут на цифровых носителях, а потом исполнительница представит их живьем. Она пообещала передать радиоведущим ремикс на одну из популярных песен из собственного репертуара через полтора месяца. «Когда на сцену пойду, прямо загадывать не хочу», — заявила Хлебникова.

Пожар в квартире певицы на улице Ратной в Москве произошел 18 ноября 2021 года. Сообщалось, что после инцидента Хлебникова находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара и получила многочисленные ожоги.

11 января 2022 года Хлебникову выписали из больницы.