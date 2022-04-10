Сомнолог дал советы по восстановлению режима сна после выходных

Cомнолог Кудинов посоветовал создать режим сна и просыпаться в одно и то же время

Сомнолог Павел Кудинов дал россиянам рекомендации по восстановлению режима сна после выходных или каникул. Специалист поделился советами в беседе с 5-tv.ru.

Врач рассказал, что существуют две самые частые причины, из-за которых наблюдаются нарушения со сном. Первая, по словам специалиста, связана с тревожными и депрессивными расстройствами. Вторая причина — социальный джетлаг. Как объясняет сомнолог, джетлаг появляется, когда человек сбивает свой режим осознанно, например, когда решает подольше отдохнуть и попозже лечь спать в пятницу или выходные, хотя привык всю неделю вставать в одно и то же нормированное время.

Кудинов не советует восстанавливать режим с помощью лекарств. Он объясняет это тем, что препараты не решают главную проблему, а лишь маскируют ее. В случае, когда бессонница наблюдается из-за психический расстройств специалист советует обратиться к психотерапевту. Помимо этого, человек может привыкнуть к препаратам. «Если мы назначаем снотворные препараты и пациент пытается справиться с бессонницей с их помощью, мы не решаем изначальную проблему, которая привела к нарушениям сна», — отмечает сомнолог. Он добавил, что на формирование правильного режима нужно как минимум две недели, а в идеале — 21 день.

По мнению специалиста, поможет восстановить режим сна дисциплина. «Восстановление режима сна — это создание режима сна. Как минимум, нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ», — заключил он.

Ранее врач и эксперт по сну Тим Бонд назвал простой способ уснуть за пять минут и посоветовал, как восстановить режим сна. Тем, кто подолгу лежит в кровати и не может уснуть, Бонд рекомендовал простое упражнение. Для его выполнения нужно сесть или лечь на кровать, а затем медленно расслабить все мышцы тела, начиная с лицевых.