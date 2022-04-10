Президент Мексики назвал неприемлемым присутствие российских войск на Украине

Президент Лопес Обрадор заявил, что Мексика не приемлет присутствия войск из РФ на Украине

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине и назвал присутствие там российских войск неприемлемым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение президента в Twitter.

Глава государства заявил, что время для того, чтобы призвать к миру и прийти к мирным соглашениям, еще есть. «Мы должны добиться мира, чтобы ни народ Украины, ни народ России, ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности, потому что войны губительны, их нельзя желать ни в каких случаях», — высказался он.

Лопес Обрадор подчеркнул, что его страна «не приемлет» присутствия войск из РФ на территории Украины, так как Мексика сама «пострадала от вторжений» и потеряла «больше половины» своих территорий. Он также заявил, что Мексика присоединится к оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в конфликте.

Ранее сообщалось, что правительство Мексики намерено сохранить хорошие отношения с Россией и не станет вводить санкции против страны. Об отказе присоединятся к европейским рестрикциям ради сохранения диалога со сторонами конфликта заявил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.