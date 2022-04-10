Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Мексики назвал неприемлемым присутствие российских войск на Украине

Президент Лопес Обрадор заявил, что Мексика не приемлет присутствия войск из РФ на Украине
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине и назвал присутствие там российских войск неприемлемым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение президента в Twitter.

Глава государства заявил, что время для того, чтобы призвать к миру и прийти к мирным соглашениям, еще есть. «Мы должны добиться мира, чтобы ни народ Украины, ни народ России, ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности, потому что войны губительны, их нельзя желать ни в каких случаях», — высказался он.

Лопес Обрадор подчеркнул, что его страна «не приемлет» присутствия войск из РФ на территории Украины, так как Мексика сама «пострадала от вторжений» и потеряла «больше половины» своих территорий. Он также заявил, что Мексика присоединится к оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в конфликте.

Ранее сообщалось, что правительство Мексики намерено сохранить хорошие отношения с Россией и не станет вводить санкции против страны. Об отказе присоединятся к европейским рестрикциям ради сохранения диалога со сторонами конфликта заявил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Столтенберг заявил о планах НАТО наращивать силы на восточном фланге
Зеленский обсудил с премьером Канады выделение военной помощи Украине
Знаменитый актер перечислил плюсы жизни в Москве
Академик оценил отличие коронавируса XE от дельты
Популярность мобильных приложений для психического здоровья резко выросла
Президент Мексики назвал неприемлемым присутствие российских войск на Украине
Роналду извинился перед болельщиком за разбитый телефон
Россиянам предсказали курс доллара к рублю
Трамп допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года
Трамп сравнил ядерные силы России и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.