Экипаж освобожденного в порту Мариуполя судна рассказал о действиях «Азова»

Российский экипаж судна, освобожденного в Мариуполе, рассказал о действиях полка «Азов»

Российский экипаж освобожденного в порту Мариуполя судна рассказали о действиях националистического полка «Азов» в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам моряков, они прибыли в порт 21 февраля. Один из моряков рассказал, что на судно к ним приходили бойцы из националистического полка «Азов», которые забрали документы, технику и электронику, а самих членов экипажа положили «мордой в пол». «Нас слава Богу не тронули, попугали-пошугали и уехали», — добавил он.

Как отметил другой моряк, после начала спецоперации они могли выйти в море без положения о системах управления движением судов (СУДС), однако фарватер заминировали и закрыли. «Поэтому ни у кого не было возможности никому уйти, нас не выпускали. Два месяца стояли и не знали, чего ждать», — поделился мужчина.

Российские военнослужащие освободили экипаж гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживался силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя, 9 апреля. 14 моряков эвакуировали в безопасное место.