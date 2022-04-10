Россиян предупредили о схемах мошенников с товарами ажиотажного спроса

«Известия»: злоумышленники могут притворяться продавцами известных магазинов техники

Эксперты предупредили россиян о схемах мошенников, которые пользуются ажиотажным спросом на некоторые товары. Об этом они рассказали газете «Известия».

Так, злоумышленники могут притворяться продавцами известных магазинов техники. Они публикуют рекламные посты в городских чатах и пабликах, где за вознаграждение предлагают продать товар из магазина с большой скидкой. После покупателю скидывают ссылку на фишинговый сайт, на котором мошенники воруют данные карты.

Кроме того, преступники часто применяют фишинг с письмом от имени известного бренда, рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. В нем клиенту сообщают о выигрыше и просят перейти по ссылке. Письмо также может быть отправлено и от имени банка. В нем получателю сообщают о якобы скорой блокировке счета из-за санкций и высылают вредоносную ссылку, с помощью которой взламывают гаджет и получают платежную информацию.

В еще одной схеме мошенники объявляют конкурсы, акции, опросы с большим выигрышем и дорогими подарками от имени известной личности, сообщил замгендиректора компании Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин. Так, пользователя просят ответить на несложные вопросы рассказать о своем успехе друзьям в соцсетях. Позже тем, кто клюнул на «наживку», приходит новое приглашение, однако без упоминания знаменитостей. В конце опроса требуется перечислить деньги, чтобы якобы оплатить пошлину, налог или сделать тестовый платеж.

Ранее россиян предупредили, что возможная утечка содержимого SMS от различных сервисов несет опасность конфиденциальной информации. Главный риск в том, что с ее помощью потенциально можно обойти двухфакторную аутентификацию.