Гинцбург рассказал об исследовании назальной вакцины с участием детей

Гинцбург сообщил, что следующим этапом исследования назальной вакцины станет участие детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о следующем этапе по исследованию назальной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, следующая фаза изучения препарата от коронавируса будет с участием детей. Он уточнил, что это произойдет после полного завершения исследования вакцины у взрослых.

Ранее глава центра Гамалеи заявил, что на данный момент нет необходимости изменения схемы вакцинации от коронавируса в России. Он отметил, что надо ревакцинироваться каждые полгода и жить спокойно.