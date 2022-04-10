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Гинцбург рассказал об исследовании назальной вакцины с участием детей

Гинцбург сообщил, что следующим этапом исследования назальной вакцины станет участие детей

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о следующем этапе по исследованию назальной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, следующая фаза изучения препарата от коронавируса будет с участием детей. Он уточнил, что это произойдет после полного завершения исследования вакцины у взрослых.

Ранее глава центра Гамалеи заявил, что на данный момент нет необходимости изменения схемы вакцинации от коронавируса в России. Он отметил, что надо ревакцинироваться каждые полгода и жить спокойно.

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Ксения Назарова
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