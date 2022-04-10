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Генсек НАТО заявил о «фундаментальной трансформации» альянса из-за России

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Из-за специальной операции России на Украине НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации». Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.

Он пояснил, что НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на восточном фланге. Генсек альянса подчеркнул, что в настоящее время на границах около 40 тысяч военнослужащих. По его словам, это примерно в 10 раз больше, чем было за несколько месяцев до начала российской спецоперации. «То, что мы видим сейчас, - это новая реальность, новая норма для европейской безопасности», — заявил он.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что количество военнослужащих будет расти. Окончательное решение по «перезагрузке» лидеры стран НАТО примут на саммите в Мадриде в июне.

Ранее стало известно, что НАТО создаст многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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Ксения Назарова
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