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Спорт

Овечкин обошел Ягра по количеству голов в НХЛ

Александр Овечкин обошел Яромира Ягра по количеству голов в НХЛ

Фото: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 10 апреля, и завершилась со счетом 6:3 в пользу столичной команды. Помимо Овечкина, в составе победителей голами отметились россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Овечкин забросил 845-ю шайбу в НХЛ, учитывая регулярный чемпионат и плей-офф. Россиянин обошел Яромира Ягра и Бретта Халла, на счету которых по 844 гола.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин поразил ворота соперников 774 раза. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю.

Алексей Гусев
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