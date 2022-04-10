Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России

Замглавы МИД Шинковский пообещал, что Польша запретит поставки российских газа и угля

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский пообещал, что страна запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы. Его слова в интервью газете Berliner Zeitung передает РИА Новости.

Как напомнил Шинковский, ранее Польша уже заявляла о готовности немедленно ввести эмбарго на российские энергоресурсы. «Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал он.

При этом замглавы МИД признал, что действия Польши без сторонней поддержки не окажут значительного влияния на экономику России. В Варшаве убеждены, что имеет смысл только совместное решение европейских государств, заключил Шинковский.

Ранее в апреле польская нефтеперерабатывающая компания Orlen начала постепенно отказываться от российской нефти. Ее доля на заводах была снижена до 30 процентов. В дальнейшем планируется еще большее ограничение импорта на фоне соглашения с партнерами из стран Персидского залива.