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Трамп сравнил ядерные силы России и США

Экс-президент США Трамп заявил о самых мощных ядерных силах у США

Фото: Emily Elconin / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил ядерные силы России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он ненавидит говорить об этом, но он сумел перестроить ядерные силы Америки так, что Вашингтон стал обладать самым мощным ядерным потенциалом. «Честно говоря, [президент России Владимир] Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — добавил он.

2 марта представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отменило ракетные испытания баллистической ракеты «Минитмен», чтобы продемонстрировать отсутствие у США планов по повышению уровня готовности ядерных сил. По словам Кирби, ядерную войну не выиграть и «не следует начинать». Он также добавил, что отложенное испытание не влияет на ядерное сдерживание страны.

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Марина Совина
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