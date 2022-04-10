В Чехии задумались о создании базы ВС США из-за ситуации на Украине

Правительство Чехии обсудит возможность создания базы ВС США из-за ситуации на Украине

В чешском правительстве пройдет дискуссия о возможности создания базы ВС США на территории страны. Об этом задумались в связи с кризисом вокруг Украины и российской спецоперацией, рассказал вице-премьер, министр труда и социальных дел республики Мариан Юречка, пишет газета Mladá fronta DNES.

Юречка подчеркнул, что решение о создании базы будет окончательно принято только по итогам обсуждений. «Если бы такая база была на территории Украины сейчас, то мы бы не оказались в данной ситуации», — признался министр. Он считает, что ВС США могут создать базы в городе Пржеров или поселке Мошнов на северо-востоке республики.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова подтвердила, что власти планируют обсудить возможное использование военных баз США на территории страны с Пентагоном. По словам главы Минобороны, переговоры могут состояться во второй половине апреля.