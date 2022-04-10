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Стали известны участники второго тура президентских выборов в Южной Осетии

ТАСС: во второй тур президентских выборов в Южной Осетии проходят Бибилов и Гаглоев

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Кандидат в президенты Южной Осетии Александр Плиев сообщил, что после обработки бюллетеней с 15 процентов избирательных участков, во второй тур проходят действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Об этом пишет ТАСС.

По словам Плиева, Бибилов и Гаглоев набирают большинство голосов и на данный момент занимают первые два места в президентской гонке. «По нашим данным с 15 процентов участков, будет второй тур обязательно», — считает он.

Плиев призвал своих избирателей проголосовать во втором туре за Гаглоева.

Всего на пост главы было выдвинуто пять претендентов, в том числе нынешний, четвертый по счету президент республики Анатолий Бибилов. Среди кандидатов также числились лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав Российской Федерации. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум.

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Марина Совина
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