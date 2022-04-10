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Немцы освистали Шольца за критику Путина

Выступление канцлера ФРГ Шольца в Любеке освистали после слов о Путине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца в Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн) было освистано недовольными немцами. Об этом сообщает dpa.

Шольц заявил, что президент России Владимир Путин «разрушает будущее своей страны», а на Украину следовали бы отправить больше оборонительных вооружений. После этого в толпе раздался свист и неодобрительные выкрики насчет в адрес самого политика, уточняют «Известия».

В ответ на свист канцлер заявил своим противникам, что они могут «спокойно кричать дальше».

8 апреля сообщалось, что Шольц отложил решение о поставках современных боевых танков Украине, несмотря на давление ряда высокопоставленных немецких чиновников. По информации Politico, активными сторонниками поставок танков Украине являются вице-канцлер Германии Роберт Хабек и глава МИД республики Анналена Бербок. Канцлер же хочет выработать общую стратегию поставок такого рода вооружений в координации с западными союзниками. Согласно плану, в будущем украинская сторона может получить до ста немецких боевых машин.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц в феврале предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Россией, отказавшись от вступления Киева в НАТО, однако президент отверг возможность мирного решения вопроса.

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Марина Совина
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