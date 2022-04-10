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Спорт

Тарасова оценила предложение отстранять тренеров за допинг несовершеннолетних

Тарасова усомнилась в правильности отстранения тренеров за допинг несовершеннолетних

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила предложение финского юриста Лаури Тарасти отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на допинге. Ее слова передает Metaratings.

«А если дети принимали допинг сами и тренер не имел к этому отношения? То тогда как быть? И вообще не понимаю, почему все на тренеров хотят вешать», — усомнилась в правильности такого решения Тарасова. Она также отметила, что не видит связи этого предложения с делом российской фигуристки Камилы Валиевой и ее тренером Этери Тутберидзе.

Ранее Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) изменить правила фигурного катания из-за допингового скандала с участием Валиевой. «Важно понять, что входит в обязанности тренера. Несовершеннолетний может и не понимать, что ему дают, и обычно не может достать определенные вещества», — заявил он.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр-2022. Ее проба, взятая на чемпионате России в декабре, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд допустил ее до участия в личном первенстве Олимпиады, где она заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Дарья Коршунова
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