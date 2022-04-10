Тарасова оценила предложение отстранять тренеров за допинг несовершеннолетних

Тарасова усомнилась в правильности отстранения тренеров за допинг несовершеннолетних

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила предложение финского юриста Лаури Тарасти отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на допинге. Ее слова передает Metaratings.

«А если дети принимали допинг сами и тренер не имел к этому отношения? То тогда как быть? И вообще не понимаю, почему все на тренеров хотят вешать», — усомнилась в правильности такого решения Тарасова. Она также отметила, что не видит связи этого предложения с делом российской фигуристки Камилы Валиевой и ее тренером Этери Тутберидзе.

Ранее Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) изменить правила фигурного катания из-за допингового скандала с участием Валиевой. «Важно понять, что входит в обязанности тренера. Несовершеннолетний может и не понимать, что ему дают, и обычно не может достать определенные вещества», — заявил он.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр-2022. Ее проба, взятая на чемпионате России в декабре, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд допустил ее до участия в личном первенстве Олимпиады, где она заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.