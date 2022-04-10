Политолог рассказала о возможном создании двухъярусной системы ЕС из-за Украины

Политолог Романова считает, что ЕС может создать двухъярусную систему из-за Украины

Вступление Украины в состав Европейского союза (ЕС) не произойдет быстро. Чтобы избежать разногласий внутри объединения и недовольства стран-кандидатов на членство в нем, возможно создание двухъярусной системы, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

Стать членом современного Евросоюза в ближайшее время у Украины шансов мало, поскольку нет единого мнения на этот счет, считает политолог.

«Процесс гармонизации законодательства происходит долгое время. На сегодняшний день Украина по разным причинам к этому не готова. Если это произойдет, возникает вопрос, что делать со странами-кандидатами — это балканские государства, которые уже давно находятся в этом процессе, а они будут возражать. Также нет единства внутри Европейского союза по этому поводу, потому что многие хотят поддержать Украину, но не хотят принимать ее сейчас без должной готовности, поскольку это вопрос внутренней устойчивости Европейского союза», — объяснила она.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ускорить процесс вступления Украины в ЕС помогут неординарные решения стран-членов объединения. По мнению Татьяны Романовой, возможно изменение структуры Европейского союза.

«Возникает вопрос, что Евросоюз будет двигаться к двухъярусной системе, где на нижнем ярусе будет первый уровень членства не со всеми правами, а на верхнем ярусе будет нынешний Европейский союз, где страны-члены имеют все права. Такой момент с двумя категориями членства может быть решением, но это требует реформы Европейского союза, процесс, мягко говоря, не быстрый», — полагает политолог.

Это потребует реформы учредительных документов Европейского союза, что занимает не один год. После того, как будет согласован текст договора, требуется дальнейшая ратификация во всех странах-членах ЕС Татьяна Романова доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает долгие годы, однако в случае с Украиной члены объединения должны быть готовы к тому, чтобы ускорить его.

«Для Украины самое важное — самой решить, что она хочет делать в будущем, как хотят строить свою страну. Она хочет вступить в Евросоюз», — сказала она.

Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС, которую президент республики Владимир Зеленский подписал 28 февраля, отложено до лета. На внеочередном саммите лидеры государств Евросоюза не смогли прийти к единому мнению, нужно ли принимать Украину по ускоренной процедуре.

Украинский лидер ранее призвал европейские страны не медлить с принятием решения.

По итогам переговоров делегаций в Стамбуле Киев передал российской стороне предложения, среди которых был пункт о том, что Москва не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.

