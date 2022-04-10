Академик оценил отличие коронавируса XE от дельты

Академик Зверев заявил, что коронавирус XE ненамного отличается от дельта-штамма

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев оценил отличие коронавируса XE от дельты. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Зверев, после появления омикрон-штамма часть переболевших дельтой перенесла его легко. При этом были и случаи повторного заболевания. «Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от дельты, чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал, и все надо начинать сначала», — подчеркнул он, добавив, что коллективный иммунитет в России очень высокий.

При этом академик обратил внимание на то, что однозначных данных о продолжительности иммунитета после коронавируса нет. «Есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего», — заключил Зверев.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора Камиль Хафизов выразил мнение, что вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика. Он обратил внимание на то, что значительная часть населения России уже переболела штаммом стелс-омикрон.

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля. Это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2.