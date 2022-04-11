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Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

Лавров заявил, что спецоперация призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал еще одну цель спецоперации России на Украине. По его словам, она призвана покончить с безоглядным расширением США и их курсом на доминирование в мире. Слова главы МИД передает РИА Новости.

Лавров пояснил, что Вашингтон выстраивает доминирование «с грубейшими нарушениями международного права», по правилам, которые вырабатываются от случая к случаю.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из главных целей специальной операции — спасение ЛДНР и восстановление государственности республик в границах 2014 года. «То есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики», — уточнил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.

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Варвара Кошечкина
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