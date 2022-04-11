Косторная раскрыла подробности повторного ухода от Тутберидзе

Косторная рассказала, что прекратила сотрудничество с Тутберидзе по обоюдному согласию

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, что решение о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе было обоюдным. Подробности повторного ухода от специалиста спортсменка раскрыла в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали: иди отсюда! Но при этом это и не я тренерам сказала: "Вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду"», — объяснила Косторная. Фигуристка добавила, что ни с кем не ругалась.

2 марта стало известно, что Косторная во второй раз ушла из группы Тутберидзе. Спортсменка сообщила, что будет тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

Косторная стала чемпионкой Европы в 2020-м. В июле того же года она перешла в академию Евгения Плющенко. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Тутберидзе, ей был назначен испытательный срок до конца сезона.