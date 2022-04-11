Овечкин повторил два рекорда НХЛ

Александр Овечкин повторил рекорды Уэйна Гретцки и Павла Буре в НХЛ

«Вашингттон Кэпиталс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 10 апреля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, на счету Овечкина гол в пустые ворота. Россиянину удалось повторить два рекорда НХЛ.

Шайба стала сотой для нападающего в НХЛ в апреле, это седьмой месяц в году для форварда, в котором он смог преодолеть отметку в 100 голов. Такое же достижение есть в копилке канадца Уэйна Гретцки. Кроме того, Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне в пустые ворота и повторил рекорд соотечественника Павла Буре.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в НХЛ. Россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач.