Умер лидер одной из первых панк-групп в истории

Крис Бэйли, лидер одной из первых панк-групп в истории The Saints, умер на 66-м году жизни

Австралийский музыкант Крис Бэйли, лидер и вокалист одной из первых панк-групп в истории The Saints, умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает The Independent в понедельник, 11 апреля.

Причина смерти музыканта не раскрывается.

Бэйли родился в ирландской семье в Кении, в детстве жил в Белфасте, затем эмигрировал вместе с родителями в Австралию. В школе он сформировал рок-группу Kid Galahad and the Eternals, которая в 1973 году была переименована в The Saints. Их первым релизом стала композиция (I'm) Stranded, записанная летом 1976-го. Песня стала хитом в Великобритании, а коллектив оказался первой панк-группой не из США, официально выпустившей собственную композицию, обогнав таких британских панк-рокеров, как The Damned, The Sex Pistols и The Clash.

В дискографии коллектива 14 альбомов, последняя пластинка вышла в 2014-м. Группа продолжает вести концертную деятельность.