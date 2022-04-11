Адвокат предупредил о рисках при оформлении карт зарубежных банков

Адвокат Сухов призвал помнить о другой юрисдикции при оформлении карт зарубежных банков

Адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов предупредил россиян о рисках, с которыми можно столкнуться при оформлении карт зарубежных банков. Он призвал помнить, что такие банки находятся в другой юрисдикции. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Сухов пояснил, что, открывая счет в другой стране, пользователи не застрахованы от изменения позиции национального банковского регулятора или непосредственно банка в такой стране к счетам и средствам россиян. Адвокат напомнил, что контролирующие органы России (Банк России, Роспотребнадзор, ФАС) не имеют юрисдикции за рубежом, поэтому решать различного рода потенциальные разногласия придется по чужим законам.

«Сейчас такие банки зарабатывают на новых клиентах, но при возникновении законодательных ограничений или потенциальных рисков из-за санкций, насколько они будут готовы защищать их интересы в ущерб основному бизнесу или местным вкладчикам?» — подчеркнул Сухов.

Специалист также предостерег от злоумышленников, которые могут попытаться воспользоваться ситуацией. «Стресс и неопределенность играют на руку мошенникам, которые будут использовать данную ситуацию, так же как ранее это было с желающими заработать на росте курса криптовалют», — объяснил он.

Ранее Казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подсчитало, что с 24 февраля в банках Казахстана открыли счета (текущие или карточные) 11 940 граждан России и Белоруссии. Притом 10 725 из них были открыты при личном присутствии заявителей, 1215 счетов открыты дистанционно. Всего на данный момент гражданам России и Белоруссии в казахстанских банках открыты 162 тысячи счетов.